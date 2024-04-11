برعاية "المتحدة".. صفاء أبوالسعود تقدم "جانا العيد" بشكل جديد

أعادت الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود، تقديم أغنية "أهلًا بالعيد" بشكل جديد، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد 42 سنة من طرحها منذ عام 1982.

وقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإعادة تقديم أغنية "جانا العيد " وقامت بتصويرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيطرت على فيديو كليب أغنية أهلًا بالعيد، أجواء الفرحة والسعادة وسط ظهور أطفال رفقة صفاء أبوالسعود في الكليب.

وعرضت كليب أغنية أهلًا بالعيد، لأول مرة تزامنًا مع احتفالية عيد الفطر المبارك، التي تقام حاليًا في منطقة العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضًا أسر وأبناء الشهداء.