عبور 240 شاحنة أمس.. معبر رفح يكثف عمله لإدخال المساعدات لغزة ومرور المصابين

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على مواصلة الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات على قطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين.

و يكثف معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومرور المصابين والعالقين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، لدعم أشقائنا الفلسطينيين.

تفاصيل عبور المساعدات لغزة ومرور العالقين أمس

وأوضحت في تقرير لها، أن السلطات المصرية تعمل بأقصى طاقة في معبر رفح ، وتم أمس الأحد 14 أبريل ما يلي:

- إدخال 240 شاحنة من المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم.

- إدخال 4 شاحنات غاز لقطاع غزة عبر منفذ رفح.

- معبر رفح استقبل 30 مصابا فلسطينيا و37 مرافقا.