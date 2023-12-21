“القاهرة الإخبارية”: 150 شاحنة مساعدات عبرت منفذ رفح اليوم

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن العمل يتواصل من أجل ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى انطلاق عشرات الشاحنات من الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري في اتجاهها إلى قطاع غزة.

وأضاف “عبدالفناح” اليوم الخميس، خلال مداخلة لـ “القاهرة الإخبارية”، من داخل المنطقة التي يتم من خلالها تفريغ شاحنات المساعدات التي تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، مؤكدًا أنه في هذه المنطقة داخل الأراضي الفلسطينية عشرات الشاحنات التي انطلقت من بوابة معبر رفح البري للجانب المصري تصتف الآن في انتظار تفريغ حمولات كل هذه الشاحنات.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الشاحنات التي دخلت اليوم إلى الأراضي الفلسطينية تجاوزت 150 شاحنة، حيث ما زال العمل يستمر وما زالت تدفق المساعدات الإنسانية التي تحرص عليها الدولة المصرية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية مستمرة طوال ساعات اليوم.

وتابع: “عشرات الشاحنات تنطلق وتتخذ إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية وتصل إلى هذه المنطقة في صورة تعبر عن استمراية فتح معبر رفح البري من الجانب المصري واستمرار تدفق المساعدات التي تتم بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأيضا كافة الأطراف المعنية التي تحرص مصر على تكثيف اتصالاتها من أجل ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية”.