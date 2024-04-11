الخميس 11 أبريل 2024
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ناقد فنى: موسم دراما 2024 الأنجح خلال السنوات الأخيرة لتنوع الأفكار

الناقد الفني علي
الناقد الفني علي الكشوطي

قال الناقد الفني، علي الكشوطي، إن التنوع في موسم دراما رمضان 2024 كبير للغاية، بوجود أعمال شعبية وكوميدية وأكشن وأعمال مستوحاة من التاريخ، وتنوع أفكار مسلسلات رمضان في النصف الثاني من الدراما الرمضانية.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن موسم دراما 2024 الأنجح خلال السنوات الأخيرة لتنوع الأفكار المقدمة، حيث كان التنوع من بداية الموسم، وإلى جانب التنوع الكبير على مستوى اختيار الأجيال المشاركة في المسلسلات كأبطال، فنجد نجومًا مخضرمين وشبابًا ونجوم الوسط والأدوار الثانية، فضلًا عن تنوع مستوى المؤلفين والمخرجين بين أجيال مختلفة.

وأشاد الناقد الفني بأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من دراما الوعي والتوعية بقضايا مهمة على مدار المواسم الماضية.

ناقد فني موسم دراما السنوات الأخيرة المقدمة موسم دراما رمضان

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