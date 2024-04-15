سنجر: الخطر الحقيقي يظل دائمًا فى شخص رئيس وزراء إسرائيل "نتنياهو" (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن السيناريو المتوقع في المنطقة كان أن ترد دولة الاحتلال ضربة بضربة بعملية ضد إيران، وذلك سيخلق فتح مجال التصعيد.





وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وبتكيلف من الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى، تدخلت للتهدئة، وكان لها دور مؤثر؛ للحفاظ على التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى قدرة المفاوض المصري والإدارة المصرية حينما قدمت روشتة وصورة واضحة للعالم أجمع، والذى جعل الأوروبيين يتوافقون مع الرئيس السيسى فى ضرورة أن يتم حل القضية الفلسطينية بشكل محترم وإعطاء الحقوق للفلسطينيين، وهذا هو مركزية الدولة المصرية ومركزيتها وقوتها وقوة شعبها وجيشها فى أن تفرض إرادة ورؤية واعية للعالم والإقليم.





الشعوب تدفع ثمنًا كبيرًا لمواجهة تطرف حكومة نتنياهو



وأكد خبير السياسات الدولية، أن الخطر الحقيقي يظل دائما في شخص رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وعدم الاستقرار مشهد تتحمله إسرائيل وبصمت أمريكى بعدم اتخاذ قرارات رادعة لتحقيق استقرار حقيقى، لأن المشهد أصبح مؤلمًا لغزة والتجارة العالمية والاستقرار، وكل هذه الشعوب تدفع ثمنًا كبيرًا لمواجهة تطرف حكومة نتنياهو.