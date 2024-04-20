السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: التصعيد الإيرانى الإسرائيلى يطرح احتمالية الانزلاق لصراع علنى مباشر

التصعيد الإيرانى
التصعيد الإيرانى الإسرائيلى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مخاطر التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل وتبادل الضربات العسكرية المباشرة بينهما؛ تطرح احتمالية حدوث صراع علنى بينهما.

وذكرت الصحيفة -فى تقرير نشرته- أن مستقبل الصراع بين الطرفين أصبح "غير واضح"، لافتًا إلى أن "إيران وإسرائيل تجنبتا الصراع المباشر مع بعضهما البعض لسنوات عديدة".

وحذّر مدير برنامج إيران فى معهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، من أن المسافة التى بدت واضحة فى الصراع بين البلدين فى السابق، اختفت الآن.. قائلة إن "التغيير الأساسى هو أننا نواجه - الآن - خطرًا كامنًا بحدوث صراع علنى بين إسرائيل وإيران؛ إذا بالغت إحداهما فى استخدام قوتها، وهذا هو الجزء المحفوف بالمخاطر".

وقال المسؤول السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية والزميل البارز فى مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر، إن "الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء السابقة بينهما"، وتساءل "ما تأثير حسابات كل طرف لانتهاك الخطوط الحمراء لدى بعضهما؟، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجراء مثل هذه التقييمات، بسبب عدم وجود حوار مباشر بين إسرائيل وإيران؛ مما يزيد من مستوى عدم اليقين على الوضع.

وأشارت الزميلة البارزة غير المقيمة فى المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث آخر فى واشنطن، هولى داجرس، إلى أن إيران وإسرائيل لا تريدان - فى الوقت الحالى - اتساع الصراع المفتوح إلى حرب شاملة، لاسيما فى ضوء رد إسرائيل المنخفض نسبيًا؛ ما يشير إلى أن الهدوء ساد فى الوقت الحالي.

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 غارات وطيران مجهول.. تفاصيل القصف على بابل العراقية

عاجل.. قصف معسكرات الحرس الثورى الإيرانى فى العراق.. "فيديو"

الزمالك و"المتحدة" يثمنان العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل منها

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. 7 شهداء فى غارة على "تل السلطان" برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (1- 2)

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة