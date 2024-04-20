صحيفة أمريكية: التصعيد الإيرانى الإسرائيلى يطرح احتمالية الانزلاق لصراع علنى مباشر

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مخاطر التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل وتبادل الضربات العسكرية المباشرة بينهما؛ تطرح احتمالية حدوث صراع علنى بينهما.

وذكرت الصحيفة -فى تقرير نشرته- أن مستقبل الصراع بين الطرفين أصبح "غير واضح"، لافتًا إلى أن "إيران وإسرائيل تجنبتا الصراع المباشر مع بعضهما البعض لسنوات عديدة".

وحذّر مدير برنامج إيران فى معهد الشرق الأوسط، أليكس فاتانكا، من أن المسافة التى بدت واضحة فى الصراع بين البلدين فى السابق، اختفت الآن.. قائلة إن "التغيير الأساسى هو أننا نواجه - الآن - خطرًا كامنًا بحدوث صراع علنى بين إسرائيل وإيران؛ إذا بالغت إحداهما فى استخدام قوتها، وهذا هو الجزء المحفوف بالمخاطر".

وقال المسؤول السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية والزميل البارز فى مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر، إن "الهجمات الأخيرة بين إيران وإسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء السابقة بينهما"، وتساءل "ما تأثير حسابات كل طرف لانتهاك الخطوط الحمراء لدى بعضهما؟، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجراء مثل هذه التقييمات، بسبب عدم وجود حوار مباشر بين إسرائيل وإيران؛ مما يزيد من مستوى عدم اليقين على الوضع.

وأشارت الزميلة البارزة غير المقيمة فى المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث آخر فى واشنطن، هولى داجرس، إلى أن إيران وإسرائيل لا تريدان - فى الوقت الحالى - اتساع الصراع المفتوح إلى حرب شاملة، لاسيما فى ضوء رد إسرائيل المنخفض نسبيًا؛ ما يشير إلى أن الهدوء ساد فى الوقت الحالي.