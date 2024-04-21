محللة سياسية: الاحتلال يستهدف تدمير مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية

قالت الدكتورة تمارا حداد، المحللة السياسية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، خاصة اقتحام مخيم نور شمس، الذي أدى لارتقاء 20 شهيدًا حتى الآن، وهناك 6 شهداء تم احتجازهم من قبل الاحتلال الصهيوني.

وأضافت خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال معن تمامًا بالسيطرة على المخيمات أمنيًا وعسكريًا، بمعنى الدخول والخروج وقتما يشاء لجمع معلومات استخباراتية بتواجد المطلوبين والمقاتلين الفلسطينيين.

الهدف ليس فقط اعتقال المقاومين بل إنهاء صفة اللجوء الفلسطينى

وأوضحت المحللة السياسية أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات اعتقال للشباب الذين يتراوح أعمارهم من 20 لـ30 عامًا، فضلًا عن تدمير البنية التحتية لمخيمات النازحين، وهذا الأسلوب تم استخدامه من جديد في منطقة مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.

ونوهت المحللة السياسية إلى أن الهدف من ذلك ليس فقط اعتقال المقاومين، وإنما إنهاء صفة اللجوء الفلسطيني، حيث يستخدم الاحتلال أدوات التغيير الهيكلي والتضاريسي لهذه المخيمات من خلال تدمير البنية التحتية والمنازل، كما يحدث في قطاع غزة.