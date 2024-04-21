الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الأولى بـ10.3 مليون.. 106 ملايين و250 ألف نسمة عدد سكان مصر بالداخل

سكان مصر
سكان مصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا مفصلا حول عدد سكان مصر في الداخل، وأكبر المحافظات من حيث عدد السكان.

عدد سكان مصر 

  • وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة.
  • زيادة عدد المواطنين بواقع 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا.
  • القاهرة تصدرت قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان بـ10.3 مليون نسمة.
  • جاءت الجيزة بالمرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة.
  • سجلت البحيرة 7 ملايين نسمة، المنيا 6.4 مليون نسمة، القليوبية 6.2 مليون نسمة.
عدد سكان مصر عدد سكان مصر 2024 مصر سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة القاهرة

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