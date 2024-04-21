رئيس المركز الأوكرانى للتواصل والحوار يتحدث عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنه في ظل غياب مسار المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي، فإن أوكرانيا معنية بحماية وحدة وسيادة أراضيها، وحماية الأراضي التي تم احتلالها ولم يتم الاعتراف بها دوليًا.

وأضاف أبو الرب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أي إخفاق في جذب المزيد من المساعدات سيجعل المزيد من الأراضي الأوكرانية مهددة بالاحتلال، خاصة أن روسيا ماضية في تنفيذ أمرين، هما استكمال ضم الأقاليم الأربعة، إضافة إلى استعادة مدينتي خاركوف وأوديسا باعتبارهم ضمن الأرض التاريخية الروسية.

أوكرانيا ليس لديها خيار سوى البحث عن المساعدات

وأوضح رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن أوكرانيا ليس لديها خيار سوى البحث عن المساعدات والترحيب بها، وحث شركائها على التسريع في تسليم هذه المعدات حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، والحلول دون وقوع المزيد من الضحايا.