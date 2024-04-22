الباز: هناك محاولة يائسة من إسرائيل للإساءة إلى مصر بادعاءات ليس عليها دليل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور": بأي شىء ستبرر إسرائيل إخفاقها إلا بمثل ادعاءاتها الكاذبة على مصر، وعليها مراقبة معبر كرم أبوسالم والأسلحة التي تدخل من خلاله، وهناك محاولة يائسة من إسرائيل للإساءة إلى مصر والجيش المصري بإدعاءات ليس عليها دليل حتى في فقه الإعلام.

وأضاف الباز، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث هو محاولة يائسة من إسرائيل لستر فشلها والتغطية عليه وتبريره، منوهًا بأن إسرائيل تتصرف الآن تصرفًا يائسًا، لأن الصدمة التي تعيشها تجعلها تتصرف بمثل هذه الطريقة التي بها خلل كبير جدًا دون أن تحسب حسابًا لعلاقاتها مع مصر، وثقل الدولة المصرية عندما تجد مثل هذا الاتهام من إسرائيل.

الصحف العالمية تدين إسرائيل بأنها تقف وراء تسليح حماس

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هذا الاتهام سيكون له ما وراءه حتى في العلاقة، واصفًا هذه الادعاءات الكاذبة بـ"الجرأة والحماقة"، معقبًا: "عندما تصوغ إسرائيل هذا الاتهام دون أن يكون لديها دليل مؤكد فهو تصرف من باب الخلل والربكة التي تعاني منها منذ 7 أكتوبر".

وأوضح أن كل المؤشرات والدلائل التي نشرتها الصحف العالمية والأمريكية تدين إسرائيل بشكل كامل، بأنها تقف وراء تسليح حماس، وتدخل هذا السلاح عبر المافيا أو مسئولين إسرائيليين يتكسبون من ذلك، وإذا كانت إسرائيل تريد معرفة الحقيقة فلا بد أن تقوم بتحقيق داخل مؤسساتها العسكرية.