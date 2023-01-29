الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

تتيح بوابة الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في 21 يناير الجاري، وبدأت عمليات تصحيح الامتحانات والتي يحتاج الأزهر لاسبوع كامل لتدقيقها قبل إعلانها عبر بوابة الأزهر الالكترونية وفي جميع المعاهد الأزهرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر  بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 .

 

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الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الذي خصصته بوابة الأزهر الشريف لذلك عبر بوابة الازهر الإلكترونية أوالضغط على الرابط التالي : https://natiga.azhar.eg

 وبعد ذلك قم بالضغط على خدمات الأزهر الشريف، ثماضغط على  أيقونة نتيجة الصف الثالث الاعدادي أوالشهادة الاعدادية، ثم ثم بادخال الاسم ، و رقم الجلوس ، ثم قم بالضغط على عرض النتيجة ، فستظهرأمامك نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها من الأزهر الشريف .

وتنوه  بوابة الأزهر الشريف الالكترونية عن أن نتيجة الشهادة الاعدادية وباقي الشهادات موجودة على بوابة الأزهر الالكترونية مجرد نتيجة استرشادية ولا يعتد بها، ولابد من الرجوع إلى المعهد الأزهري التابع له الطالب للحصول على النتيجة.

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وكان الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، قد أوضح ان نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية ستظهر عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد ثم مراجعتها لمدة أسبوع وإعلانها بعد ذلك عبر بوابة الأزهر الالكترونية وفي جميع المعاهد الأزهرية. 

توزيع درجات 3 إعدادي أزهر

أعلنت  إدارة الأزهر الشريف عن توزيع درجات 3 إعدادي وهي نفسها المعتمدة منذ سنوات لجميع المواد التي يدرسها الطلبة  و جاءت كالتالي: 

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  • مادة العلوم:  20 درجة
  • مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • مادة اللغة الإنجليزية: 20 درجة
  • مادة القرآن الكريم: 20 درجة
  • مادة الفقه: 25 درجة
  • مادة الحديث والتفسير: 25 درجة
  • مادة التوحيد والسيرة: 25 درجة
  • مادة الثقافة الإسلامية: 10 درجات
  • مادة النحو والصرف: 25 درجة
  • مادة المطالعة والنصوص: 25 درجة
  • مادة الرياضيات: 30 درجة

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الأزهر الشريف الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي بوابة الازهر الالكترونية 3 إعدادي

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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