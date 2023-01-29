الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة

الثانوي
الثانوي

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي خلال أجازة منتصف العام التي بدأت أمس السبت وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تجرى حتى الآن أعمال التصحيح والتدقيق لامتحانات الطلاب وبعدها سيتم إعلان النتائج الرسمية في المدارس وعبر البوابات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 في محافظتي القاهرة والجيزة.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 بالجيزة 

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد اعلان نتيجة أولى ثانوي للفصل الدراسي الأول 2022-2023 ، في الاسبوع الثاني من إجازة منتصف العام وفقًا لجدول نتائج الامتحانات التي وضعتها المديرية بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بدءًا من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وأيضًا الشهادة الاعدادية .

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

وطالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قيادات تعليم الجيزة، بوضع جدول لاعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بحيث تكون كل صف دراسي في يوم منفصل حتى لا يحدث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي في 5 فبراير المقبل، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة علي أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور بالمجان.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالقاهرة 

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رابط نتيجة الامتحانات ومنها نتيجة الصف الأول الثانوي التي لم يتم إعلانها حتى الآن ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها عقب تصحيح الاجابات وتدقيقها خلال إجازة منتصف العام التي بدأت أمس الأحد. 

ويوفر الرابط التالي هنا نتيجة صفوف النقل جميعها وسيتم توفير نتيجة الصف الأول الثانوي عقب اعتمادها .

txt

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

وتوفر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كود خاص للحصول على النتيجة من خلال الضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة، وبعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

إقرأ أيضًا : 

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات

الصف الأول الثانوي أولى ثانوي نتيجة أجازة منتصف العام التربية والتعليم رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 بالجيزة نتيجة أولى ثانوي 2023 رابط نتيجة أولي ثانوي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ضبط المتسبب فى استشهاد الضابط محمد كيلانى بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟