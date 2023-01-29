رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي خلال أجازة منتصف العام التي بدأت أمس السبت وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تجرى حتى الآن أعمال التصحيح والتدقيق لامتحانات الطلاب وبعدها سيتم إعلان النتائج الرسمية في المدارس وعبر البوابات الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 في محافظتي القاهرة والجيزة.

رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 بالجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد اعلان نتيجة أولى ثانوي للفصل الدراسي الأول 2022-2023 ، في الاسبوع الثاني من إجازة منتصف العام وفقًا لجدول نتائج الامتحانات التي وضعتها المديرية بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بدءًا من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وأيضًا الشهادة الاعدادية .

وطالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قيادات تعليم الجيزة، بوضع جدول لاعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بحيث تكون كل صف دراسي في يوم منفصل حتى لا يحدث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي في 5 فبراير المقبل، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة علي أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور بالمجان.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالقاهرة

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رابط نتيجة الامتحانات ومنها نتيجة الصف الأول الثانوي التي لم يتم إعلانها حتى الآن ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها عقب تصحيح الاجابات وتدقيقها خلال إجازة منتصف العام التي بدأت أمس الأحد.

ويوفر الرابط التالي هنا نتيجة صفوف النقل جميعها وسيتم توفير نتيجة الصف الأول الثانوي عقب اعتمادها .

وتوفر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كود خاص للحصول على النتيجة من خلال الضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة، وبعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

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