موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 تسهيلًا على الطلاب في الحصول على نتائجهم فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق واعتماد النتيجة من الأزهر الشريف، والتي من المقرر أن تكون خلال أسبوع من الآن للشهادتين الإعدادية والابتدائية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجه الشهادة الإعدادية 2023 أزهر.

بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الامتحانات

توفر بوابة الأزهر الالكترونية نتائج الامتحانات لطلاب الأزهر ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية التي انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول فيها في 21 يناير الجاري ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يستطيع أولياء الأمور والطلاب معرفتها من خلال زيارة بوابة الأزهر الالكترونية لنتائج الامتحانات أو الضغط على الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/splash.html ، ثم اضغط على خدمات الأزهر الشريف، واختار نتائج الشهادات الأزهرية، الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022- 2023 والتي سيتم تفعليها فور اعتمادها من الأزهر، ثم أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة .

موعد إعلان نتيجة 3 إعدادي أزهر

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة 3 إعدادي أزهر في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل بعد أن تتم عملية التصحيح والتدقيق للامتحانات من قبل الكنترول على أن يتم إعلانها مع نتيجة الشهادة الابتدائية .

وحصل طلاب المعاهد الأزهرية على أجازة منتصف العام بدءًا من أمس السبت والتي تستمر حتى 11 فبراير المقبل وفقًا للخارطة الزمنية التي أعلنتها الأزهر الشريف بداية العام الدراسي الجاري.

ومع انتهاء الاجازة تكون نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية قد تم توفيرها بعد أن ظهرت نتيجة صفوف النقل في المعاهد الأزهرية المنتشرة في المحافظات.

وكان الأزهر الشريف قد أكد على أن نتيجة الامتحانات التي يتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الالكترونية مجرد نتائج استرشادية ولابد من الحصول على نتيجة الامتحانات من المعاهد الأزهرية حيث يتم توفيرها في نفس التوقيت.

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