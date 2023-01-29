الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها

الإعدادي
الإعدادي

أنهى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي، وبدأت أعمال تصحيح الامتحانات للمواد فور انتهائها ومازالت هذه العمليات جارية في مديريات التربية والتعليم المنتشرة في المحافظات والمسئولة عن وضع امتحانات الشهادة الاعدادية، ومع زيادة عمليات البحث حول موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 ، عرضت الدستور القصة الكاملة لها في التقرير التالي.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 خلال الاسبوع الثاني من اجازة منتصف العام التي بدأت أمس السبت وتستمر لمدة 14 يوميًا.

ورغم أن كل محافظة مسؤولة عن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي منفصلة إلا أنه سيتم إعلانها جميعها خلال الأسبوع المقبل وقبل بداية العام الدراسي الجديد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 في 11 فبراير المقبل.

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أزهر

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الاعدادية التي تم إجرائها في مواعيد مختلفة من محافظة لأخرى تمت بشكل منتظم ورصدت الوزارة  بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش واتخذت  كافة الإجراءات القانونية الكافية حيال جميع المخالفين سواء من الطلاب أو المعلمين.

رابط نتيجة 3 إعدادي 2023

توفر مديريات التربية والتعليم نتيجة 3 إعدادي في المدارس فور اعتمادها بالمجان للطلاب، وتوفرها بعض المحافظات عبر روابط مديريات التربية والتعليم الالكترونية بعد اعتمادها من قبل المحافظات وتعلن إلكترونيا على مواقع المديريات والوزارة وتظهر أيضا فى المدارس مجانًا للطلاب .

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توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ويستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة معرفة النتيجة من خلال الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

وبعد الدخول على الرابط السابق  قم بالضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي، ثم قم بكتابة رقم الجلوس الطالب، ثم أضغط على جملة عرض نتيجة 3 إعدادي.

ويذكر أن المجموع الكلى لطلاب الشهادة الاعدادية في جميع المدارس هو 280 درجة منها 140 درجة للترم الاول و140 درجة أخرى للفصل الدراسي الثاني التي يجري فيه الطلاب الامتحانات خلال مايو المقبل . 

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الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية 3 إعدادي بوابة التعليم الأساسي التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023

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