الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023

الازهر
الازهر

اعتمدت محافظة شمال سيناء اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادي في حين تستمر أعمال التصحيح في باقي المحافظات وأيضًا في المعاهد الازهرية التي تقوم بعمليات تدقيق نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2023 لاعلانها قبل انتهاء اجازة منتصف العام التي بدأت أول أمس السبت وتستمر لمدة 14 يوميًا.

وزادت عمليات البحث من قبل طلاب المعاهد الأزهرية عن حول موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023 وموعد ظهورها.

رابط بوابة الازهر الالكترونية 

يستطيع طلاب المعاهد الازهرية الاطلاع على نتيجة 3 اعدادي أزهر من خلال الرابط الذي وفره الازهر الشريف عبر بوابة الازهر الالكترونية، ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي 

https://www.azhar.eg/splash.html ، ثم الضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف ثم الضغط على نتائج الشهادات الأزهرية ثم اختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي، ثم أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة عقب اعتماد النتيجة واعلانها .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظتي القاهرة والجيزة

وتتابع إدارة الازهر الشريف  سير عمليات التصحيح لأوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري ، حيث تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يرافقه فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحاناتِ وعددا من القيادات التعليمية كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة الأزهرية،واطمئن فضيلته خلال جولته على انتظام اعمال الكنترول وتنفيذ التعليمات.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023

حددت إدارة الازهر الشريف الاسبوع الثاني من اجازة منتصف العام موعدًا لظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023، حيث كلفت إدارة الشريف القائمين على عملية التصحيح بضرورة الانتهاء منها قبل انتهاء الاجازة وعودة الطلاب للدراسة بالمعاهد الأزهرية في 11 فبراير المقبل .

وتتابع إدارة الأزهر بصورة لحظية في سابقةٍ هي الأولى في قطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ مقار لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية مباشرة -أون لاين- حيث قام فضيلة رئيس قطاع المعاهد بتفعيل متابعة اللجان عبر  الإنترنت؛ لمتابعة لجان المحافظات المختلفة.

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فيما يؤكد الأزهر أن نتيجة الامتحانات ومنها نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الازهر الالكترونية مجرد نتائج استرشادية ولابد من الحصول على نتيجة الامتحانات من المعاهد الأزهرية حيث يتم توفيرها في نفس التوقيت.

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وائل لطفي

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