رسميًا.. موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بجميع المحافظات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في كل محافظات الجمهورية بعد أن اعتمدت محافظة شمال سيناء اليوم الاثنين نتيجة 3 إعدادي وتم نشرها في كافة مدن وقرى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 85.9% من المتقدمين للامتحانات للعام الدراسي الجاري 2022-2023 .

وازدادت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي وتعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عنها .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية يتم نشرها في المدارس وتوفيرها مجانًا للطلاب وتقوم بعض مديريات التعليم توفيرها على الطلاب بنشرها على الموقع الإلكتروني للمديرية ويحصل عليها الطالب برقم الجلوس، ويمكن للطلاب الضغط على الروابط التالية للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي :

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة 3 إعدادي محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

رابط نتيجة 3 إعدادي محافظة أسيوط

وتوفر محافظة الجيزة وأغلب المحافظات المتبقية نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر المدارس فقط .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات في الاسبوع الثاني من اجازة منتصف العام التي بدأت أول أمس السبت وتستمر لمدة 14 يوميًا لتنتهي في 11 فبراير المقبل .

ويستطيع الطلاب فور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الحصول عليها من المدارس، أو الدخول على الرابط الالكتروني لمديرية التربية والتعليم في محافظته برقم الجلوس واتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الرابط الالكتروني للمحافظة التي يتبع لها الطالب

ثانيًا قم باختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2023 .

ثالثًا : قم بكتابة رقم الجلوس.

رابعًا قم بالضغط على عرض نتيجة وستظهر فورًا بعد اعتمادها من المحافظ .

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