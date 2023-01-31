الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة القليوبية التعليمية.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الامتحانات
الامتحانات

تظهر على مدار الأيام الجارية نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2022-2023، وتتولى مديريات التربية والتعليم في المحافظات تحديد مواعيد ظهور نتائج الامتحانات للطلاب في صفوف النقل ، وأيضًا طلاب الشهادة الإعدادية.

وتركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمديريات التربية والتعليم تحديد موعد ظهور نتائج الامتحانات بعد أن وضعت كل مديرية جدول الامتحانات الخاص بمحافظتها لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مع زيادة البحث عن نتائج الامتحانات 2023  القصة الكاملة لموعد ظهورها في صفوف النقل والشهادة الإعدادية في بعض محافظات الجمهورية. 

اقرا ايضا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

 

بوابة القليوبية التعليمية 

نشرت بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية، مع إعلانها عن قرب ظهور نتيجة 3 إعدادي.

ويستطيع الطلاب في القليوبية الحصول على نتائج الامتحانات بالدخول عبر الرابط التالي، https://www.qalubiaedu.org/ 

ثم اختيار المرحلة التعليمية وكتابة رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة. 

بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2023 الترم الأول

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية

وينوه موقع بوابة القليوبية التعليمية على أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي  الموجودة على بوابة القليوبية التعليمة نتيجة الدور الثاني لامتحانات 3 إعدادي العام الماضي، ولم تظهر نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول حتى الآن وسيتم نشرها عقب اعتمادها من محافظة القليوبية والتي سيتم توفيرها فورًا. 

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023

ومع قرب ظهور نتيجة 3 إعدادي والتي من المتوقع أن تظهر نهاية الاسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل، بعد أن اعتمدت محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية أمس الاثنين ، واستمرارها في باقي المحافظات حتى الآن ، ويأتي توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2023 كالتالي: 

  • مادة اللغة العربية:  40 درجة
  • مادة اللغة الانجليزية: 30 درجة
  • مادة الدراسات الاجتماعية :    20 درجة
  • مادة الرياضيات :    30 درجة
  • مادة العلوم : 20 درجة
  • المجموع الكلى : 140 للفصل الدراسي الأول
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رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023

ونوهت بوابة القليوبية التعليمية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023م، و النتيجة المرفوعة على الموقع الآن هي نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2022م . 

اقرأ أيضًا : 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها

 

 

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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