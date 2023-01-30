أعلنت محافظة الجيزة عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي اليوم الاثنين، وفق جدول النتائج الذي وضعته مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وحددت فيه موعد ظهور نتائج صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي .

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة الجيزة الترم الأول.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الأول

يستطيع أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائي في مدارس الجيزة الحصول على النتيجة من خلال الاتجاه إلى المدرسة التي قامت صباح اليوم الاثنين بتوزيع الدرجات في أماكن ظاهرة من المدارس ويحصل عليها أولياء الامرو مجانًا .

ولا تتيح محافظة الجيزة الحصول على نتيجة 5 إبتدائي الكترونيًا حيث أوضحت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على الفيس بوك وهي الصفحة الخاصة بالمكتب الاعلامي أن النتيجة تم توزيعها على المدارس وفق تعليمات الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بوضع جدول لإعلان نتائج الامتحانات وتم تحديد اليوم الاثنين لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الاعدادي بكل مدارس الجيزة.

ألوان 5 ابتدائي 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم من قبل عن كيفية تقدير نتيجة الصف الخامس الابتدائي في النظام التعليمي الجديد الذي بدأ الاعتماد عليه منذ العام الدراسي الماضي 2021-2022 واستمر خلال العام الجاري حيث يتم التعبير عن درجات طلاب 5 ابتدائي وأيضًا رابعة ابتدائي بالألوان بدلًا من الدرجات ، فاللون الأزرق يعني أن الطالب حصل على درجات من (من 85 إلى 100) ويعني أنه قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

أما اللون الأخضر فلطلاب الصف الخامس الابتدائي الذين حصلوا على مجموع من 65 لأقل من 85 وتعني أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة، اما اللون الأصفر فللطالب الحاصل على مجموع من 50 لأقل من 65 درجة و يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم .

واللون الأحمر لطلاب 5 ابتدائي الحاصلين على درجة أقل من 50 وتعني لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم .

ويذكر أن نتائج امتحانات جميع صفوف النقل وأيضًا الشهادة الاعدادية سيتم إعلانها خلال أجازة منتصف العام التي بدأت أول أمس السبت وتستمر لمدة 14 يوم، وقامت كل مديريات التربية والتعليم بتحديد جداول ظهور نتائج الامتحانات للطلاب وفق ظروفها .

ويتم إعلان هذه النتائج ووضعها في المدارس واتاحتها للطلاب مجانًا في حين تتيح بعض مديريات التعليم هذه النتائج عبر موقعها الالكتروني برقم الجلوس .

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