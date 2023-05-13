السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يترقب الطلاب تفعيل رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 وإعلان درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني في الاختيارات التي عقدت خلال الفترة من يوم 29 ابريل 2023 واستمرت لمدة أسبوع حتى يوم 6 مايو الجاري ويعرض الدستور كيفية حصول الطلاب على نتائجهم من خلال بوابة الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 

خصص قطاع المعاهد الأزهرية البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) لعرض نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية الأزهرية وذلك عقب إدخال البيانات الشخصية اللازمة عن المعاهد الديني المقيد فيه والمنطقة التعليمية ورقم جلوس الطالب وبياناته بالتفصيل.

وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات لطلاب التعليم الأزهري أو للمواطنين على أبرزها مركز الفتاوي الإلكتروني و مجلة الأزهر و أخبار البعوث الإسلامية في كافة بلاد العالم الإسلامي وأخبار جامعة الأزهر وطلابها والندوات التي تعقد لشرح مفهوم الدين الإسلامي الصحيح وأخبار مجموع البحوث الإسلامية.

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خطوات معرفة درجات 1 إعدادي أزهر 2023

يمكن لطلاب 1 إعدادي بالتعليم الأزهري الاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الثاني من خلال رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023 الذي يتم تفعيله عقب الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي العام المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • كتابة بيانات الطالب المراد معرفة درجاته.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • تدوين بيانات المعهد المسجل به.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية التي امتحانها الطالب.
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موعد إعلان نتائج طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023

يتم إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوي بالتعليم الأزهري الترم الثاني عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور  محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الزهر والانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية للعام الحالي 2022-2023.

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