مقتل طالب طعنًا على يد زميله عقب انتهاء الامتحانات بالبحيرة

شهدت مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة جريمة مأساوية، حيث أقدم طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، على قتل زميله طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة معه عقب مشادة بينهما، بعد انتهاء الامتحانات.

وجرى نقل الطالب لمستشفى أبو حمص المركزي لمحاولة إسعافه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال علاجه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته داخل سيارة الإسعاف وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو حمص وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث قتل طالب عقب مشاجرة بين طالبين وسقوط أحدهما قتيلا، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور انتقل المقدم عبده خطاب رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص وفاة الطالب يوسف فرج رمضان أبو أحمد 19 سنة، بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية ومقيم قرية جواد حسنى بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات مباحث شرطة مركز أبو حمص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “محمد ه م ال” 17 عاما طالب بنفس المدرسة ومقيم بندر أبو حمص.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة، أقر بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز أبو حمص وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.