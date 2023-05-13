السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استطلاعات للرأى: تقدم أغلو على أوردوغان فى الانتخابات الرئاسية

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية التركية

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن آخر استطلاعات للرأي خاصة بالانتخابات التركية أثبتت تقدم كمال كليجدار أوغلو، ولو بنسبة طفيفة أمام رجب طيب أوردوغان، لافتًا إلى أن هذه النسبة ليست مريحة، خاصة وأن المعارضة التركية وكمال كليجدار أوغلو يطالب المواطنين الأتراك بحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وأضاف عمر أحمد، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا يعني أن يحصل كمال كليجدار أوغلو على أكثر من 50% أو حتى 51%، منعًا لحصول أي اعتراضات ربما من الجانب الحكومي على نتائج الانتخابات، إن جاءت فوق الـ 50% بنسبة قليلة، وهذا سيجر الاعتراضات بشكل كبير. 

وأوضح عمر أحمد، أن هذه النسبة لا تشكل راحة بالنسبة لأحزاب المعارضة، لافتًا إلى أن أحزاب المعارضة هنا لديها ادعاءات كبيرة جدًا، تقول بأن هناك فروق كبيرة في النسبة التي يحصل عليها مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، قد تصل إلى 6 أو 7 نقاط. 

وأشار إلى أن  ما تقوله أحزاب المعارضة بأن الحسم من الجولة الأولى هو تحصيل حاصل، وأن هذا الأمر تأكد بعد انسحاب محرم انجه من السباق الرئاسي، على اعتبار أن نصف الأصوات التي كانت سوف تذهب إلى محرم إنجه، ستعود إلى حزب الشعب الجمهوري  ومرشحه الرئاسي كمال كليجدار. 

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