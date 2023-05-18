الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إشادات طلابية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام الامتحانات الشفهية بالكليات (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه طلاب جامعة الأزهر الشكر والتقدير للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ على متابعتهما الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات القرآن الكريم الشفهية الموثقة عبر أجهزة الحاسب الآلي بمختلف كليات الجامعة عبر أسبوعها الأول.

وأكد الدكتور سلامة داود، خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات الشفهية اليوم قام بها بصحبة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، على أن أي قرار يتم اتخاذه يراعى خلاله مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وتابع رئيس جامعة الأزهر، سير الامتحانات وتحدث مع الطلاب حول إيجابيات وسلبيات التجربة، خلال حضور الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عادل الغريب، عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة، والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى عديد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الشرعية.

جامعة الأزهر طلاب الامتحانات الأزهر الحاسب الألي

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