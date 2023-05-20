السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023

طلاب
طلاب

يؤدي 760 ألف طالب وطالبة، بالدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، اليوم السبت، أول أيام الامتحانات العملية لنهاية العام الدارسي 2022 - 2023، في 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وتبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27-5-2023، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8-6-2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16-6-2023.

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما أصدرت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية التكليفات الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم 5100 عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكل القطاعات.

كما أعدت لجان الإدارة المختصة بكل القطاعات التكليفات الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي عدد 235255 عضوًا، وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023.

وكانت قد انتهت المديريات والإدارات التعليمية، من فرش وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 700 استراحة.

وتفقد سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية، لمتابعة استراحات المعلمين الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات.

كما تابع جاهزية الاستراحة وأن جميع أعمال الصيانة الخاصة بها تمت لاستقبال المشرفين لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2022م.

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية.

كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالمرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكل القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكل القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي (235255) عضوا، وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023. 

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