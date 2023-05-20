انطلاق الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية.. اليوم

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اليوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ ستنطلق الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م هي: التعليم المزدوج ١٩١ طالبًا وطالبة، والتعليم التجاري ١٣٣٠ طالبًا وطالبة، والتعليم الصناعي ٣٣٣٢ طالبًا وطالبة، والتعليم الزراعي ٣٠٣ طلاب وطالبات بإجمالي ٥١٥٦ طالبًا وطالبة.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز ١٠ استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة بورسعيد متمنية لهم التوفيق.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية لجميع التخصصات تبدأ على دفعات، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق ٢٧ / ٥ /٢٠٢٣، وتنتهي يوم الخميس الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٣.

وفي شأن آخر، ترأست الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة التعليم الخاص استهدف أصحاب ومديري وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور أحمد والي وكيل المديرية، وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة هالة عبد السلام بالحضور، لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية بالمحافظة تحت إشراف وتبعية ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها كل مدرسة خاصة.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام على جميع الحضور بضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها حال إجراء أو عقد أي فاعلية داخل المدارس الخاصة، واستيفاء كافة الموافقات الصادرة من الإدارات المعنية بديوان المديرية وأقسام الإدارات التعليمية التابعة لها تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.