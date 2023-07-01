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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالخطوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل" عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالخطوات، وهو الأمر الذي يهم الكثير من أولياء الأمور خاصة ممن يريدون تقديم أوراق أطفالهم في المدارس.

ويرصد "الدستور" موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والشروط المطلوبة للتقديم وفق ما وضحته وزارة التربية والتعليم، في سياق السطور التالية:-

تقديم المدارس التجريبية 2024 

في البداية يجب أن يكون سن التقديم للطالب في مرحلة رياض أطفال هذا العام لعام 2023، لا يقل عن 4 سنوات، وألا يزيد عن عمر 6 سنوات وهي من ضمن الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني.

يمكن تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 يكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال للينك الذي يمكن الدخول عليه وهو https://emis.gov.eg/.

ومن ثم يمكن لولي الأمر أن يعمل على اختيار التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي.

ثم يسجل ولي الأمر الرقم القومي الذي سجل به حسابه وكلمة السر.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على حساب جديد وضرورة تسجيل كافة البيانات المطلوبة من أجل التقديم بنجاح للمدارس.

ثم اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض أطفال.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 2023/2024

شهادة ميلاد حديثة للطالب ونسختين منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

في حال وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

8 صور للطالب مقاس 4×6.

وصل مياه أو كهرباء ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

كما يجب تقديم البطاقة الصحية للطالب، ومن ثم يتم وضع المطلوب مع ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

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