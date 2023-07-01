يبحث العديد من أولياء الامور هذه الأيام عن الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الاول الابتدائي وذلك بعدما أنتهت فترة التقديم والتى كانت من 1 يونيو حتى 30 يونيو على أن تبدأ النتائج الخاصة بالتقديم والاستعلام عنها بداية من اليوم الموافق 1 يوليو ويستمر حتى 30 يوليو فى هذه السطر المقبلة سوف نرصد كل شيء عن الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى الاوراق المطلوبة من أولياء الأمور من أجل التقديم في الصف الأول الابتدائي.

تفاصيل الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي.. وما هي الأوراق المطلوبة؟

يمكنك الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم في الصف الأول الابتدائي وهي كالتالي:

1- عمر الطفل المتقدم لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، لضمان قبوله أثناء تقديم الصف الأول الابتدائي.

2- وبالنسبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال، لا يقل عن أربع سنوات.

3- يتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وذلك طبقًا للكثافة بها، وجاء ذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، الخاص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

أما الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هي كالتالي كمان أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي.

1- إحضار شهادة ميلاد حديثة وإحضار صورتين منها للطالب المراد تسجيل في تقديم الصف الأول الابتدائي.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم ولا بد أن تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة.

3- 8 صور مقاس 4*6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة، والتى تعد من الأوراق الأساسية في تقديم الصف الأول الابتدائي.

4- ومن الأوراق اللازمة في التقديم، صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

5- تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.

6- يتم تقديم الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى إحضار صورة منها.

7- حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق الخاصة بتقديم الصف الأول الابتدائي، وذلك في حالة القبول، وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.