إقبال جماهيرى على شواطئ رأس البر فى دمياط

استمر توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبالًا كبيرًا من المواطنين في رابع أيام العيد، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قِبَل الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير الخدمات.

وبدأ العمل من قِبَل فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلًا عن تواجد المعدات البحرية وإقامة ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف و٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ.

وشهدت مدينة رأس البر برئاسة وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر في دمياط، وإشراف نواب المدينة إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وخدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.