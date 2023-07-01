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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

طلاب
طلاب

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية، محور اهتمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظة خاصة عقب تفعيل الموقع الإلكترونية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم في الصف الأول الثانوية صباح اليوم السبت 1 يوليو 2023، ويمكن استقبال طلبات الطلاب للإلتحاق بالمدارس الثانوي الحكومي في كافة محافظات الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية خلال الأيام الماضية حيث جاء الحد الأدنى للقبول في مرحلة الثانوية العامة من 243 درجة و175 درجة للثانوية العامة خدمات و140 درجة للثانوية العام منازل و140 للثانوية العامة خاص  بكثافة 45 طالب وطالة لكل فصل بالمحافظة. 

فيما جاء الحد الأدنى للقبول في المدارس الفندقية نظام الـ 5 سنوات 235 درجة و الثانوي الزراعي نحو 185 درجة و الثانوي التجاري 170 درجة ودرجة القبول في الثانوي الصناعي نظام الـ 5 سنوات نحو 200 درجة و ذلك وفقا للتنسيق الاذي تم إعلانه بالمحافظة وراعي نسبة النجاح وعدد المدارس الثانوي.

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رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في الصف الأول الثانوي بأنواعها المختلفة (العام، الزراعي، التجاري، الصناعي، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)  وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع تقديمات 1 ثانوي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به .
  • تحديد نظام التعليم.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التقديم بدقة.
  • إدخال المجموع في الشهادة الإعدادية.
  • اختيار 3 مدارس من نوع التعليم المراد غلحاق الطالب به.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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أخر موعد للتقديم في أولى ثانوي 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في أولى ثانوي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم نفعيله خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1 - 30 يوليو 2023 حيث يتم الإعلان عن القبول في شهر أغسطس المقبل.

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