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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استئناف كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية أعمالها اليوم

ارشيفيه
ارشيفيه

تستأنف كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، بمختلف القطاعات الأربعة القاهرة، الإسكندرية، المنصورة وأسيوط، أعمالها، اليوم السبت، تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحي، لاستمرار ومباشرة العمل.

ويترقب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، التقرير الكامل من اللجنة المشكلة من 10 خبراء لتصحيح امتحان الكيمياء عقب إجازة العيد، حيث من المقرر أن تستأنف اللجنة أعمالها اليوم، بعد إجازة دامت 4 أيام من الثلاثاء الماضي.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعودة امتحانات الثانوية العامة، عقب العودة من إجازة عيد الأضحي المبارك، الأحد.

ويؤدي الطلبة والطالبات، بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ، وطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، امتحان مادة الفيزياء، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

وقالت مصادر خاصة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم وصول صناديق أسئلة امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، لمراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات النائبة، على أن يتم توزيعها فجر غدٍ لمحافظتي القاهرة والجيزة.

كانت الوزارة قد نوهت باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد.

الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني الشعبة العلمية الشعبة العلمية علوم الدكتور رضا حجازي الطلبة والطالبات الغش في الامتحانات

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