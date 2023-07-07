ننشر لكم كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023، عن عدد درجات الرأفة، حيث تمثل نتيجة الشهادة الثانوية مرحلة فارقة في حياة كل طالب/ة في تلك المرحلة، حيث يحدد المجموع مستقبل الطالب بالالتحاق بالكليات القمة عن غيرها.

ولهذا نرصد لكم خلال السطور التالية كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023.

كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023

لأول تم منح درجات رأفة إضافة في العام الدراسي 2021-2022، وقد وصلت هذه الدرجات حتى خمس درجات في المادة الواحدة.

ويأتي ذلك في الحالات التالية: (الطلاب الراسبون في 3 مواد - الطلاب الذي يكون عليهم إعادة العام الدراسي بالكامل فيتم منحهم نسبة تتراوح ما بين 3%، و10%، من إجمالي المجموع الكلي للمادة - وأيضاً الطلاب الذي يتوجب عليهم خوض الدور الثاني في مادة واحدة وذلك في حالة احتياج لدرجة أو أكثر للنجاح).

وصل عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة لعام 2021- 2022، حوالي 1480 طالبة وطالبة، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم السابق.

هل هناك درجات رأفة لطلاب الثانوية العامة 2022-2023

حتى وقتنا هذا، لم تعلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الدكتور رضا حجازي، عن أي قرارات رسمية تخص بتطبيق درجات الرأفة للطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي لهذا العام 2022-2023.

حالات تطبيق درجات الرأفة للثانوية العامة 2023

وفي هذا الإطار، نعرض لكم حالات تطبيق درجات الرأفة ولكن ليس بشكل عشوائي، وهي كما يلي:

الحالة الأولى: الطالب الراسب في مادة أو 3 مواد وبحاجة لدرجات قليلة للحصول على الحد الأدنى من الدرجات للنجاح.

الحالة الثانية: بالنسبة للمادة التي يتكون النهاية العظمى فيها نحو 80 درجة يخصص لها 6 درجات مثل اللغة العربية.



الحالة الثالثة: المادة التي تكون الدرجة الكلية لها نحو 60 درجة مثل التاريخ والجغرافيا يمكن أن يحصل الطالب فيها على 5 درجات.

الحالة الرابعة: بالنسبة للمواد التي درجتها الكلية تصل إلى 40 درجة يكون مجموع درجات الرأفة لها 4 درجات.

الحالة الخامسة: يحصل الطالب على 3 درجات رأفة في المواد التي يكون مجموعها الكلي 25 درجة كالتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن درجات الرأفة تضاف على كراسة الطالب عقب الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية.