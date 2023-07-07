ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023؟

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ننشر لكم كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023، عن عدد درجات الرأفة، حيث تمثل نتيجة الشهادة الثانوية مرحلة فارقة في حياة كل طالب/ة في تلك المرحلة، حيث يحدد المجموع مستقبل الطالب بالالتحاق بالكليات القمة عن غيرها.

ولهذا نرصد لكم خلال السطور التالية كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023.

كم درجات الرأفة في الثانوية العامة 2023

لأول تم منح درجات رأفة إضافة في العام الدراسي 2021-2022، وقد وصلت هذه الدرجات حتى خمس درجات في المادة الواحدة.

ويأتي ذلك في الحالات التالية: (الطلاب الراسبون في 3 مواد - الطلاب الذي يكون عليهم إعادة العام الدراسي بالكامل فيتم منحهم نسبة تتراوح ما بين 3%، و10%، من إجمالي المجموع الكلي للمادة - وأيضاً الطلاب الذي يتوجب عليهم خوض الدور الثاني في مادة واحدة وذلك في حالة احتياج لدرجة أو أكثر للنجاح).

وصل عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة لعام 2021- 2022، حوالي 1480 طالبة وطالبة، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم السابق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

هل هناك درجات رأفة لطلاب الثانوية العامة 2022-2023

حتى وقتنا هذا، لم تعلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الدكتور رضا حجازي، عن أي قرارات رسمية تخص بتطبيق درجات الرأفة للطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي لهذا العام 2022-2023.

حالات تطبيق درجات الرأفة للثانوية العامة 2023

وفي هذا الإطار، نعرض لكم حالات تطبيق درجات الرأفة ولكن ليس بشكل عشوائي، وهي كما يلي:

الحالة الأولى: الطالب الراسب في مادة أو 3 مواد وبحاجة لدرجات قليلة للحصول على الحد الأدنى من الدرجات للنجاح.

الحالة الثانية: بالنسبة للمادة التي يتكون النهاية العظمى فيها نحو 80 درجة يخصص لها 6 درجات مثل اللغة العربية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023


الحالة الثالثة: المادة التي تكون الدرجة الكلية لها نحو 60 درجة مثل التاريخ والجغرافيا يمكن أن يحصل الطالب فيها على 5 درجات.

الحالة الرابعة: بالنسبة للمواد التي درجتها الكلية تصل إلى 40 درجة يكون مجموع درجات الرأفة لها 4 درجات.

الحالة الخامسة: يحصل الطالب على 3 درجات رأفة في المواد التي يكون مجموعها الكلي 25 درجة كالتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن درجات الرأفة تضاف على كراسة الطالب عقب الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية.

أقرأ أيضاً

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

درجات الرأفة فى الثانوية العامة الثانوية العامة درجات الرأفة نتيجة الشهادة الثانوية كم درجات الرأفة فى الثانوية العامة 2023 هل هناك درجات رأفة لطلاب الثانوية وزارة التربية والتعليم حالات تطبيق درجات الرأفة للثانوية

الأكثر قراءة

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

الحكم في طعون مرتضى منصور بقضايا "الخطيب" غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية