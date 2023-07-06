موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. من الكلمات الأكثر بحثا بين طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023، رغم أنَّ الامتحانات لا زالت مستمرة ويواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتجري خلال هذه الفترة امتحانات الثانوية العامة 2023، بجميع محافظات الجمهورية، وينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مع الترقب لنتيجة الثانوية العامة 2023.

وفي هذا السياق؛ كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بعض المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، وتعمل كنترولات الوزارة جاهدة لتصحيحها، بحيث يُسرع من عملية رصد الدرجات قبل الموعد الذي ستعتمده وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتستعرض «الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها عبر كافة مواقعها الإلكترونية وحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لـ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، فقد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تعجيل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للتركيز في عملية رصد درجات الطلاب، وعدم حدوث أي خطأ، وذلك على مستوى جميع كنترولات جمهورية مصر العربية.

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ من المُقرر أن يتم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023, بعد انتهاء الامتحانات مع تحديد يوم إعلان النتيجة والتي من المتوقع أن تكون يوم سبت أو أحد في الأسبوع الأول من أغسطس المُقبل.

وأكدت على أنَّه يتم تصحيح ورقة أسئلة الامتحان ضمن جدول زمني وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الأحد 2 يوليو: الفيزياء

الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو: الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة