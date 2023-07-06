ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. من الكلمات الأكثر بحثا بين طلاب وطالبات الثانوية العامة 2023، رغم أنَّ الامتحانات لا زالت مستمرة ويواصل الطلاب أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

وتجري خلال هذه الفترة امتحانات الثانوية العامة 2023، بجميع محافظات الجمهورية، وينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مع الترقب لنتيجة الثانوية العامة 2023.

وفي هذا السياق؛ كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بعض المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، وتعمل كنترولات الوزارة جاهدة لتصحيحها، بحيث يُسرع من عملية رصد الدرجات قبل الموعد الذي ستعتمده وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتستعرض «الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها عبر كافة مواقعها الإلكترونية وحسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لـ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، فقد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تعجيل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للتركيز في عملية رصد درجات الطلاب، وعدم حدوث أي خطأ، وذلك على مستوى جميع كنترولات جمهورية مصر العربية.

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ من المُقرر أن يتم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023, بعد انتهاء الامتحانات مع تحديد يوم إعلان النتيجة والتي من المتوقع أن تكون يوم سبت أو أحد في الأسبوع الأول من أغسطس المُقبل.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة

وأكدت على أنَّه يتم تصحيح ورقة أسئلة الامتحان ضمن جدول زمني وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم  2023

الأحد 2 يوليو: الفيزياء

الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو: الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي 

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة

أقرأ أيضاً

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية

الأكثر قراءة

ضبط شاب يصور السيدات من أعلى السطح أثناء الاستحمام بالقاهرة

كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

الأمن يكشف تفاصيل شكوى شخص من الخدمات بعيون موسى

ببن الخيانة ورفض أدوار الإغراء.. تصريحات إيمان أيوب تتصدر ترند "جوجل"

وزير السياحة: مصر تشهد أعلى معدلات فى حركة السياحة الوافدة خلال الـ6 أشهر الماضية

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا