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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث عن آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة، بعد أداء طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 6 يوليو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
 

 آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي التقرير التالي، نعرض آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة والمواد المتبقية من امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأدى طلاب امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من نصف المواد المقررة عليهم خلال العام الدراسي الجاري بعد أن أدوا امتحانات اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس الموافق 6 يوليو، والتي تشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها الكلية 50 درجة. 

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

ونفت وزارة التربية والتعليم اليوم الاخبار المتداولة عن تسرب امتحان اللغة الأجنبية الأولى موضحة في بيان لها أن جميع الصور وأوراق الأسئلة المتداولة  لامتحان اللغة الأجنبية الأولى غير صحيحة.

وشددت الوزارة على أنه في حالة وجود حالات غش إلكتروني داخل لجان الامتحانات يطبق قانون الغش الإلكتروني، خاصة أن الوزارة تعمل دائما على التصدي لكافة محاولات الغش أو التسريبات الإلكترونية.
 

موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد طلاب كل شعبة

ضبط حالة غش بالمحمول أثناء امتحان الثانوية العامة فى قنا

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي تصريح سابق للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال تصحيح الامتحانات خاصة الأسئلة المقالية على التابلت تتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.
 

المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2023

الأحد 9 يوليو 2023

 
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل من 9 إلى 11

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية من 9 إلى 12

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة من 9 إلى 11

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) من 9 إلى 11

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية من 9 إلى 12  

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