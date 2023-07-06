موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد طلاب كل شعبة

أيام تفصلنا عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، لتبدأ من بعدها مرحلة جديدة لطلاب الثانوية العامة بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

كانت قد بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، بامتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع ليؤدي طلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل تحديداً يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، وذلك طبقاً للمواعيد المعلنة فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية فى آخر امتحان ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 فى مادة الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب الشعبة العملية قسم رياضيات امتحان الرياضيات البحتة كآخر امتحان بامتحانات الثانوية العامة 2023، ويعقد آخر امتحان لطلاب الشعبة العلمية قسم العلوم بامتحانات الثانوية العامة فى مادة الأحياء.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت عز عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 فى جميع التخصصات، وهو كالتالي:

- العدد الإجمالي لطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 783025 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالشعبة الأدبية 276211 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم) 391671 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالشعبة العلمية (رياضيات) 98658 طالبا وطالبة.