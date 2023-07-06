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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير السياحة والمصايف بمطروح: نسب الأشغال ستصل 100% عقب امتحانات الثانوية العامة

صورة من المرور علي
صورة من المرور علي الشواطئ

قال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح،  لـ"الدستور، أنه يتم يوميا تنفيذ حملات مكبرة علي الفنادق والمحال العامة والمطاعم  وذلك للتأكد من جودة الأطعمة المقدمة لزائري المحافظة حفاظا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلي المرور علي الشواطئ العامة. 

وأوضح أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك شهدت المحافظة إقبالا كثيفا على الشواطئ والفنادق السياحية بنسبة إشغال تصل إلى 95% تقريبا، مشيرا إلى أن الفنادق تشهد في الفترة الحالية إقبالا متوسطا وعقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ستصل نسب الأشغال في جميع الفنادق السياحية  100%. 

وأشار إلي أنه منذ بدء موسم الصيف السياحي استقبلت المحافظة 56 طائرة شارتر بمطار مرسي مطروح الدولي  من عددا من الدول الأجنبية وهم " إيطاليا، سلوفاكيا، صربيا" بالاضافة الي استقبال مطار العلمين الدولي 18 طائرة شارتر من  دول " كازاخستان، التشيك ". 

وأكد علي أنه يتم استقبال الأجانب بالكتيبات والتي تحتوي علي المقومات السياحية لمحافظة مطروح باللغات المختلفة بالإضافة إلي الورود وبعض الهدايا العينية وورق البردي .

الإدارة العامة للسياحة الثانوية العامة حفاظا على الصحة العامة موسم الصيف السياحي الإشغالات مطروح الفنادق السياحية

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