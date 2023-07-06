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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فى اللغة الإنجليزية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، من أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما انتهي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من أداء مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

وواصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث قام الوزير اليوم بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل الزيارة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقرات اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

كما اطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأكد الوزير أيضًا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهما إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء محمد الشريف اللغة الاجنبية الاولى اللغة الإنجليزية الفيديو كونفرانس العمليات المركزية المدارس الحكومية

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