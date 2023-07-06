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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط حالة غش بالمحمول أثناء امتحان الثانوية العامة فى قنا

الثانوية
الثانوية

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في قنا، عن ضبط حالة غش بالمحمول لطالبة أثناء امتحان اللغة الإنجليزية، في لجنة مدرسة أبوتشت الثانوية بنات، شمالي محافظة قنا.

وأضاف المصدر أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم تلقت بلاغًا من مراقبي لجنة مدرسة أبوتشت الثانوية بنات يفيد بضبط طالبة استخدمت الهاتف المحمول في الغش أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها  وإخطار الوزارة وحرمانها من الامتحان.

وكشف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات إجراءات القانونية أثناء تأدية أبوتشت

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