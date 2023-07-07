وبالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي، شغل أذهان الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور معرفة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وذلك بهدف حساب مجموع الدرجات، وكيفية إجراء النسبة المئوية وهي التي سيتحدد على أساسها تنسيق الكليات في العام الدراسي الجديد 2023/2023.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير توزيع درجات الثانوية العامة 2023.

لن يختلف توزيع درجة الثانوية العامة 2023 في هذا العام عن جميع الأعوام السابقة، وذلك سيكون على الرغم من اختلاف الشكل والمواصفات الامتحانات، والتي تقرر عقدها رسميًا وذلك بنظام البابل شيت Bubble sheet ويكون منذ عام 2021 إلى الآن، ونوضح لكم كاف توزيع درجات الثانوية العامة المعتمد ويكون كالتالي:

ويمتحن طلبة الثانوية العامة في كلا شعبيته علمي وأدبي عدد ثلاث مواد مشتركة بينهما وستضاف للمجموع وتكون هي كالتالي:-

مادة اللغة العربية ومجموعها يكون 80 درجة والنجاح فيها من 40.

مادة اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها يكون 50 درجة والنجاح فيها من مجموع 25.

مادة اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها يكون 40 درجة والنجاح فيها من 20.

ويمتحن طلبة الثانوية جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 في عدد 3 مواد مشتركة ما بين العلمي والأدبي وهي تكون مواد لا تضاف للمجموع وتوزيع كافة الدرجات فيها كالتالي:-

مادة التربية الدينية ومجموعها من 25 درجة والنجاح يكون من 12.5.

مادة التربية الوطنية ومجموعها من 25 درجة والنجاح يكون من 12.5.

مادة الاقتصاد والاحصاء ومجموعها يكون من 50 درجة والنجاح يكون من 25.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم

وبخلاف المواد المذكورة بالأعلى، هناك عدد 4 مواد أخرى مقررة من ضمن امتحانات الثانوية العامة في شعبة علمي علوم وتوزيع جميع الدرجات بهذه المواد كالتالي:-