ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وبالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي، شغل أذهان الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور معرفة توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وذلك بهدف حساب مجموع الدرجات، وكيفية إجراء النسبة المئوية وهي التي سيتحدد على أساسها تنسيق الكليات في العام الدراسي الجديد 2023/2023.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير توزيع درجات الثانوية العامة 2023.

لن يختلف توزيع درجة الثانوية العامة 2023 في هذا العام عن جميع الأعوام السابقة، وذلك سيكون على الرغم من اختلاف الشكل والمواصفات الامتحانات، والتي تقرر عقدها رسميًا وذلك بنظام البابل شيت Bubble sheet ويكون منذ عام 2021 إلى الآن، ونوضح لكم كاف توزيع درجات الثانوية العامة المعتمد ويكون كالتالي:

ويمتحن طلبة الثانوية العامة في كلا شعبيته علمي وأدبي عدد ثلاث مواد مشتركة بينهما وستضاف للمجموع وتكون هي كالتالي:-

مادة اللغة العربية ومجموعها يكون 80 درجة والنجاح فيها من 40.
مادة اللغة الأجنبية الأولى ومجموعها يكون 50 درجة والنجاح فيها من مجموع 25.
مادة اللغة الأجنبية الثانية ومجموعها يكون 40 درجة والنجاح فيها من 20.

ويمتحن طلبة الثانوية جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 في عدد 3 مواد مشتركة ما بين العلمي والأدبي وهي تكون مواد لا تضاف للمجموع وتوزيع كافة الدرجات فيها كالتالي:-

مادة التربية الدينية ومجموعها من 25 درجة والنجاح يكون من 12.5.
مادة التربية الوطنية ومجموعها من 25 درجة والنجاح يكون من 12.5.
مادة الاقتصاد والاحصاء ومجموعها يكون من 50 درجة والنجاح يكون من 25.

صعوبة الكيمياء والغش فى امتحانات الثانوية.. الأبرز فى تقرير التربية والتعليم الأسبوعى

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم

وبخلاف المواد المذكورة بالأعلى، هناك عدد 4 مواد أخرى مقررة من ضمن امتحانات الثانوية العامة في شعبة علمي علوم وتوزيع جميع الدرجات بهذه المواد كالتالي:-

  • الكيمياء ومجموعها يكون من 60 درجة والنجاح فيها من 30.
  • مادة الفيزياء ومجموعها يكون من 60 درجة والنجاح فيها من 30.
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومجموعها يكون من 60 درجة والنجاح فيها من 30.
  • مادة الأحياء ومجموعها يكون من 60 درجة والنجاح من 30.
توزيع درجات الثانوية العامة 2023 درجات الثانوية العامة 2023 توزيع درجات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 علمي علوم علمي علوم الثانوية العامة

الأكثر قراءة

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

"تايسون".. قصة بطل لقنه "منسى" الشهادة وعاد إلى الحياة

بعد نفي خبر حظر الاستيراد.. ماذا يحدث في سوق الأجهزة المنزلية؟

رئيس شعبة الاتصالات: إقبال كبير من المصريين على استخدام "ثريدز"

إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

ضبط أقراص وبخاخات وأدوية مهربة ومجهولة المصدر فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس