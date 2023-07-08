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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عام- فني- خدمات.. لينك التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2024

الصف الاول الثانوي
الصف الاول الثانوي

يبدأ التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم على مدار هذه الأيام، وفقا لما أعلنت عنه الوزارة للطلاب الراغبين في تقديم الصف الأول الثانوي 2024 .

تقديم الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم


وعبر موقع وزارة التربية والتعليم يتمكن الطلبة والطالبات من تقديم كل من:

  • تقديم الصف الاول الثانوي العام 2023
  • تقديم الصف الاول الثانوي صناعي 2023
  • تقديم الصف الاول الثانوي خدمات 2023

تقديم الصف الاول الثانوي 2024 ألكترونيا


ويستقبل موقع وزارة التربية والتعليم تقديم الثانوية العامة 2024 من جميع المحافظات عبر موقع التنسيق الالكتروني للثانوي العام و الفني و ثانوي خدمات .

 

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وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكترونيًا


التقديم الالكتروني للصف الاول الثانوي 2024


اولا: تقديم الصف الاول الثانوي 2023 ألكترونيا إذا كان المتسخدم طالب يقوم بالدخول من هنا http://tansiksec.emis.gov.eg  .

ثانيا : يضغط على "التسجيل بحساب الوزارة".
ثالثا : يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي وكود الطالب وذلك لـ إنشاء الإيميل الموحد.

رابعا: ينتقل للصفحة التالية وإدخال البيانات: البريد الإلكتروني ورقم الموبايل وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور.
خامسا: تظهر صفحة بيانات الطالب: الاسم والمديرية والإدارة التعليمية والمدرسة والدرجة.
سادسا: ثم يضغط على "الدخول إلى التنسيق".
سابعا: يمكنك من خلال الصفحة التعرف على معلومات التنسيق وخريطة التنسيق من خلال الضغط على الاختيارات المشار إليها.
ثامنا: ثم الدخول على خريطة التنسيق.
تاسعا: يظهر للطالب تنسيق الثانوي العام في المحافظات بدرجاته و كذلك تنسيق الثانوي الفني.
عاشرًا: ينتقل الطالب للخطوة التالية وهي ملئ الرغبات.
حادي عشر: يتم اختيار نوع التعليم سواء عام أو فني.
اثني عشر:  اختيار المديرية التعليمية التابع لها الطالب وكذلك الإدارة التعليمية والمدرسة.
ثالث عشر: اختيار حفظ الرغبات.

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شروط تقديم الصف الأول الثانوي 2024

 
لا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

سيتم قبول الطلاب في تقديم الصف الأول الثانوي حسب المربع السكني.

يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

لا يسمح بقبول أي طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

سيتم قبول الطلاب حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
 

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