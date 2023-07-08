موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023.. مصادر بـ"التعليم" توضح

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون بعد أسبوعين من انتهاء الامتحانات، وأكدت المصادر أن النتيجة سوف يتم إعلانها في نهاية شهر يوليو أو الأسبوع الأول من أغسطس.

وأوضحت أنه فور الانتهاء من اعداد نتيجة الثانوية العامة يتم مراجعتها قبل إعلانها رسميا، لافتا إلى أن التصحيح يتم بشفافية وعدالة وكل طالب سوف يحصل على حقه.

ويتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى محافظات مصر من خلال الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى جولات مستمرة داخل المحافظات من أجل الاطمئنان علي سير العملية الامتحانية على مستوى المحافظات.

ويخوض طلاب الثانوية العامة غدا مادتين الجيولوجيا لشعبة علمي وعلم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 13 يوليو الجارى.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.