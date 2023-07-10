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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023 لطلاب الثانوية العامة

موعد امتحان قدرات
موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023.. ينتظر طلاب الثانوية العامة لعام 2023 موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب هذه الاختبارات، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات لعام 2023، حيث تم إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

ونرصد في التقرير التالي للطلاب موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023:

موعد اختبار قدرات فنون جميلة 2023

أفادت الوزارة في بيان رسمي بأن امتحان قدرات فنون جميلة 2024 سيتم إجراؤه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتقديم، وسيبدأ في يوم السبت 15 يوليو ويستمر حتى الخميس 27 من الشهر نفسه لقسمي الفنون والعمارة. 

وأكدت الوزارة أنه يجب توفر الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحان القدرات، والتي تتضمن رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، بالإضافة إلى صورة شخصية واحدة لكل اختبار، باستثناء اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تحتاج إلى تقديم صورتين شخصيتين للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

تنسيق 2023.. الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى

رابط التسجيل في اختبار القدرات 2023

وأوضحت الوزارة أن التقديم يكون إلكترونيًا، من خلال رابط التسجيل في امتحان القدرات فنون جميلة  هنـــــــــــــــا..  واتباع الخطوات التالية:

يتطلب تسجيل الطالب لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به. 

ستظهر للطالب بياناته الشخصية، وعليه التأكد من صحتها على الموقع، سيتم عرض قائمة بأنواع الاختبارات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة لها يمكن للطالب اختيار نوع الاختبار والموعد المناسب، وسيتم تحديد الموعد النهائي لأداء الاختبار في الكلية. 

يجب على الطالب طباعة إيصال يشمل أنواع الاختبارات التي اختارها والمواعيد والأماكن المحددة لأدائها في الكليات التي قام بالتسجيل بها على الموقع. 

تلتزم الكليات بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة وإرسال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني.

سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وستكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة المحددة. 

لذلك، يجب على الطلاب اتخاذ الحيطة والحذر في التأكد من صحة بياناتهم وإجراء اختباراتهم في المواعيد المحددة.

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