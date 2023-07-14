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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الآن.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022

جريدة الدستور

يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 عبر جوجل، لمعرفة الحدود الدنيا للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات في متنوع الجامعات في محافظات جمهورية مصر العربية، وسيتبقى وحيدة لشعبة العلوم، ومن المقرر أن انتهى طلبة الثانوية العامة في شعبة علمي علوم أمس يوم الخميس الموافق 13 يوليو الماضي.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022

وتنشر “الدستور” مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات لعام 2023 علمي علوم عن طريق استعراض الحدود الدنيا في عام 2022، وأيضًا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

وشهدت محركات البحث من خلال الإنترنت، حركات مرور ضخمة لتنسيق حاسبات ومعلومات 2022 شعبة علمي علوم، وتتميز كلية الحاسبات والمعلومات بالتوفير لفرص عمل برواتب مجزية لجميع الخريجين منها، كذلك يتيح الطالب من العمل بالخارج بسهولة، وذلك نظرًا للتقدم التكنولوجي ولزيادة الطلب على المبرمجين في متنوع دول العالم.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2022 علمي علوم

ونستعرض معكم في السطور التالية بعض مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات لعام 2023 علمي علوم، طبقا للحدود الدنيا للقبول بكلية الحسابات والمعلومات في العام 2022 الماضي.

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درجة الحد الأدنى للقبول لعام 2022

  • حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج 367 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة 366 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة قنا 365 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة دمياط 363 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط 363 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق 362 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة طنطا 362 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر 361 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس 361 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف 360 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة السويس 359 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم 359 درجة.
  • حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم 358 درجة.
  • تنسيق معهد عالي حاسبات ومعلومات في مدينة الشروق / الحاسب وتكون بمصروفات علوم 326 درجة.
  • تنسيق معهد عالي حاسبات ومعلومات في مدينة الشروق / الحاسب وتكون بمصروفات رياضة 291 درجة.
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