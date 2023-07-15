تعليمات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات للتقدم بالكليات التي يشترط القبول بها، اجتياز امتحان القدرات للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 15 يوليو الجاري.

وجاء رابط موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل وحجز اختبارات القدرات، حيث يُتاح للطلاب التسجيل لاختبارات القدرات: https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التعليمات التي يجب على الطالب الالتزام بها أثناء أداءه اختبار القدرات وهي:

- ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائقًا في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.