رابط التسجيل باختبار القدرات لكليات جامعة الأزهر 2023

رابط التسجيل لاختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر 2023 محور اهتمام الطلاب حاليا لذلك يحصد نسب مشاهدة عالية خاصة عقب إنهاء امتحانات الثانوية الأزهرية خلال الأيام الماضية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب تصديق الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر على قرار فتح باب تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في أداء امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

رابط التسجيل لاختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر 2023

أصدرت جامعة الأزهر قرار بتفعيل رابط التسجيل لاختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر 2023 (من هنا) خلال الفترة المقبلة حيث يقدم طلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري طلبات التقدم لاختبارات القدرات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ويدخل الطالب كافة بياناته الشخصية بدقة.

يذكر أن بعض الكليات بجامعة الأزهر تشترط اجتياز اختبارات القدرات التي تحدد صلاحيته التحاق الطالب بها وقدرته على دراسة مناهجها واستيعابها دون مشقة وجهد وفقا لميوله وقدراته العقلية حيث يتم إجراء اختبارات كإرهاص للمناهج طوال العام الدراسي.

موعد تسجيل اختبارات القدرات لكليات الأزهر 2023

تبدأ جامعة الأزهر في تفعيل الموقع المخصص لاستقبال طلبات اختبارات القدرات اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 وتستمر لمدة 15 يوما حيث يتم فتح باب تسجيل بيانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الراغبين في أداء الامتحانات في الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات بجامعة الأزهر الشريف.

ويحدد الطالب في التسجيل الكلية المراد إجراء اختبارات القدرات لها أثناء تقديم الطلب ويخضع الطالب للامتحانات في الموعد الذي يتم تحديده لذلك حيث يتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات قبل إجراء تنسيق جامعة الأزهر وعقب إعلان نتائج طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

كليات الأزهر الشريف التي تتطلب اختبارات قدرات

تتلخص الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يمكن التقديم فيها حاليا فيما يلي :-

كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها.

كلية الدعوة الإسلامية.

كلية التربية.

كلية رياض الأطفال.

كلية التعليم الأساسي.

كلية التربية الفنية.

كلية رياض الأطفال.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الدراسات الانسانية.

كلية البنات الإسلامية.

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