رئيس مدينة سيوة يستقبل قافلة الأزهر الدعوية (صور)

استقبل محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة في مطروح، صباح اليوم، القافلة الدعوية للأزهر الشريف برئاسه الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، والشيخ عبد الحكيم سلطان، إمام الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية، وبحضور الشيخ محمد الهرام أمين لجنة الفتوى والوعظ والإرشاد بسيوة، والشيخ يوسف بكر، عضو لجنة الفتوى والوعظ والإرشاد بسيوة.

جاء ذلك خلال زيارة القافلة لسيوة لتقديم الأمسيات والندوات الدينية بحضور مشايخ وعواقل سيوه وأعضاء لجنه المصالحات وممثلي إدارة أوقاف سيوة، وأمين مركز سيوة لحزب مستقبل وطن وهيئة مكتب الوعظ بسيوة.

ورحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالعلماء الأجلاء، مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين ورفع الوعى لدى المواطنين وما يخص العمل الخدمى والدينى، وكيفية حل مشاكل الأهالي بطرق عرفيه وفق الشريعه الاسلاميه، مشيدا بالدور الكبير للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، أهمية الكلمة الحسنة والصدق في التعامل بين الناس، وأثره على نفوس الناس، ودور الوعظ في الحديث عن أهمية اتباع سنة النبي "صلى الله عليه وسلم" ومنهجه في الإصلاح بين الناس.

وأوضح الشيخ محمد الهرام، أن هناك تعاون مع المشايخ ورجال الأزهر الشريف، لعقد المجالس العرفية ولجان الصلح وبحث وتمحيص المشكلات لكى نصل فى نهاية الأمر لحل عادل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف أن رجال الدين مع كبار المشايخ يقوم بدور المحقق والقاضي فى كل مشكلة ولكى نصل في النهاية للصالح وإرضاء الطرفين دون ايقاع الظلم على أحدهم، مشيدا بدور الأزهر الشريف في إرسال القوافل الطبية والدعوية والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا من أهالي سيوة التي لا تنقطع على مدار العام.

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