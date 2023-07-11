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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

ترأس الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، بحضور د.محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرضت د.عفاف أبو الفتوح ما تم من إنجازات خلال الفترة السابقة والمتمثلة في عمل برتوكول تعاون بين المركز وكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية؛ لعمل دورات تدريبية في الحاسب الآلي والتحول الرقمي، إضافة لتنظيم ورش عمل أون لاين بالتعاون مع مختلف كليات الجامعة، بجانب ذلك تم تنظيم ورشة عمل في شهر يونيو الماضي 2023م لطالبات كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، في مجالات: الحاسب الآلي، والجرافيك، بجانب ذلك يتم حاليا تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال البنك الأهلي بعد موافقة فضيلة الدكتور رئيس الجامعة، خاصة وأن تفعيل هذه الخدمة يسهل على الراغبين في الحصول على دورات تدريبية من مختلف محافظات الجمهورية.

وطالب المشاركون في الاجتماع مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر بالتوسع في عقد دورات تدريبية لمنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم من الموظفين والطلاب والطالبات في مجالات التحول الرقمي الشامل؛ تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وصدق مجلس الإدارة على ضم الدكتور صفوت النحاس إلى عضوية مجلس إدارة المركز؛ نظرًا لخبراته، ووافق المجلس على التعاون بين المركز وبيت العائلة المصرية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ووافق المجلس على المقترح المقدم بإعداد مجلة علمية متخصصة في علوم الحاسب الآلي والعمل على تطويرها من خلال الباحثين في الدراسات العليا.

كما وافق المجلس على المنحة المقدمة لتدريب 500 متدرب من طلاب وطالبات جامعة الأزهر في السنوات النهائية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في برامج التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بجانب ذلك تم الاتفاق على تدريب موظفي إدارة الجامعة على مجالات تكنولوجيا الأمن السيبراني؛ رفعًا لكفاءة الجهاز الإداري في مجال تكنولوجيا المعلومات.

جامعة الأزهر الأزهر الشريف مركز الحاسب الآلي طالبات جامعة الأزهر

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