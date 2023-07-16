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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يطالب مصححى الثانوية الأزهرية بضرورة قراءة إجابة الطلاب أكثر مرة

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

تفقَّد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مركز تصحيح مجمع مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الأحد، الذي يُعدُّ أكبر مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل الأزهر أنَّ كل الإجراءات التي اتخذها الأزهر هذا العام من استخدام للتقنيات الحديثة تضع مصلحةَ الطلاب في المقام الأول، فكلنا في خدمة الطالب، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح، قائلًا: "هؤلاء أبناؤنا فلا تضيعوا مجهودهم ومجهود أولياء أمورهم.. فهذا حصاد أكثر من عام للطلَّاب من مذاكرةٍ وجدٍّ وسهرٍ وتعبٍ وكدٍّ فكونوا على قدر المسئولية وهذا التعب والاجتهاد ولا تضيعوا منه شيء".

وطالب الدكتور الضويني المصححين بضرورة قراءة إجابة الطلاب أكثر من مرة حتى يتسنَّى لهم التقييم كما يجب أن يكون، مؤكدًا أن الدرجة الواحدة قد تغير في مستقبل الطلاب، كما طالب فضيلته رئيس مركز التَّصحيح بتوفير كلِّ سبل الراحة للسادة المصححين حتى يؤدُّوا عملهم في أفضل حال.

وبيَّن وكيل الأزهر أن زيادة أعداد المصححين هذا العام يأتي انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر على مستقبل أبنائه طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، مع التعليمات بأن يأخذ المصححون وقتهم الكافي في أعمال التصحيح إنما هو رسالة اطمئنان للطلَّاب وأولياء أمورهم أن أبناءهم سيأخذون حقوقهم كاملة.

جديرٌ بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، يوم السبت، بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصححًا للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية؛ وهى: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الأزهر التصحيح على مستوى الجمهورية

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