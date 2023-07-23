متاح.. بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بشغف ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، وقد زادت حركة البحث عبر محركات البحث عن موعد إعلان النتيجة ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها.

وقد بدأت هذه الحركة منذ انتهاء الامتحانات في يوم 12 يوليو الماضي.

رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 فور اعتمادها رسميًا والإعلان عنها من خلال الضغط على الرابط التالى: بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

- الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنــا.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- اضغط على عرض.

- تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الخاصة بالطالب.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023



أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 ستنتهي اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، وستتم في جميع مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية.

كما أشار إلى أن تصحيح الامتحانات تم في وقت قياسي هذا العام، حيث بدأ يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وسينتهي في غضون اليوم أو غدًا كحد أقصى.

ومن المتوقع إعلان نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 رسميًا خلال الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشعبتين الأدبية والعلمية خلال هذا الأسبوع.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023



سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 في مؤتمر خاص للنتائج، حيث سيتم نشر صورهم على صفحة الأزهر الشريف، ومن المتوقع أن يتصل بهم شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتهنئتهم بتفوقهم في الدراسة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي 141,509 طالبًا وطالبة، حيث كان عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90,771 طالبًا، بينما كان عدد طلاب القسم العلمي 50,738 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 588 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.

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