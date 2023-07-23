حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا

شنَّت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع وإزالة تعديات المحلات التجارية على حرم الطريق العام ومخالفات الباعة الجائلين وذلك لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام والاختناق المروري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية على مدار اليوم والعمل على تجويد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حالة من الرضا لديهم مع إعمال القانون في الحفاظ على أملاك الدولة وحرم الطريق ورفع الإشغالات للتيسير على المواطنين.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، نفذّت حملة مكبرة لرفع الإشغلات بشوارع مدينة ديرمواس، أسفرت عن تحرير ١٥ محضر غرامة فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس أن هذه الحملات تهدف إلى رفع وإزالة أي تعديات على حرم الطريق وأي إشغال للطريق وإتاحة سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي والتيسير على المواطنين والعمل على سهولة التنقل.

وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن إدارة الإشغالات بحي جنوب وشمال المدينة، نفذّت حملة قامت خلالها برفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية وتوسيع نهر الطريق للمارّة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي تكثف من هذه الحملات لتوفير سيولة مرورية وإعادة الانضباط للشارع والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري والزحام.

من جهته، قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لتيسير حركة السير ورفع وإزالة إشغالات المقاهي والمحلات المتعدية على الطرق العامة وتهذيب الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعديين على حرم الطريق، حيث استهدفت الحملة شارع الجمهورية، وشارع السلام، وميدان المحطة، وشارع طه حسين، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري، وتيسيرًا للحركة المرورية أمام المواطنين.

حملات مكبرة لرفع الأشغالات بشوارع مراكز المنيا

حملات مكبرة لرفع الأشغالات بشوارع مراكز المنيا

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حملات مكبرة لرفع الأشغالات بشوارع مراكز المنيا

حملات مكبرة لرفع الأشغالات بشوارع مراكز المنيا