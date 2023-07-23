الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر

طلاب الأزهرية
طلاب الأزهرية

يشعر طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالتوتر والقلق لذلك يبحثون عن توقع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع اقتراب الاعلان عن نتيجة الطلاب في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى يوم 12 يوليو 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في كافة المناطق التعليمية.

الآن.. بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

توقع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن توقع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023 في مصر من خلال تصحيح العينات العشوائية في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98% والمالكي 94% ونسبة النجاح في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% واللغة الإنجليزية 89% والأدب والنصوص 95% ومادة الاستاتيكا نحو 74%.

بينما أوضح تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أن نسبة مادة الفقة الشافعي وصلت إلى 86% والحنفي 79% والمالكي 61% وبلغت نسبة نجاح الحديث نحو 73% والقرآن الكريم 89.5% والبلاغة 63.5 % والجغرافيا 86.7% والنحو 68%.

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الآن.. بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

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استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

عدد الطلاب في الثانوية الأزهرية 2023

أكدت المعاهد الأزهرية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023 قد بلغ نحو  141509 طالب وطالبة منهم نحو 90771 طالب وطالبة مقيدين بالشعبة الأدبية منهم 56287 طالب و 34484 طالبة وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالشعبة العلمية نحو 50738 طالب وطالبة من بينهم نحو 27435 طالب و 23303 طالبة.

وتم توزيع الطلاب على نحو 588 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية فيما بلغت مراكز التصحيح نحو 16 مركزا في محافظة (القاهرة والقليوبية والجيزة والمنوفية والغربية و كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة و الفيوم و بني سويف والمنيا و أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر).

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بـ100 جنيه.. "شاومينج" يتحدى "التعليم" بمعرفة نتيجة الثانوية العامة من داخل الكنترول

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الآن.. بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يمكن من خلال بوابة نتائج شهادات الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) الحصول على، وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة للحصول على درجاتهم في الامتحانات خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى يوم 12 يوليو 2023 .

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