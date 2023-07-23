الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"يمال" الروسية طبيعة خاصة ودرجة حرارة 50 تحت الصفر (فيديو)

يمال الروسية طبيعة
"يمال" الروسية طبيعة خاصة ودرجة حرارة 50 تحت الصفر

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا عن شمال سيبيريا في شبه جزيرة يمال الروسية بعنوان، "يمال" الروسية.. طبيعة خاصة ودرجة حرارة 50 تحت الصفر

وقال التقرير أن طبيعة يمال الروسية تعتبر من نوع خاص، ففي جزء من شمال سيبيريا توجد شبه جزيرة يمال الروسية والتي تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 50 درجة تحت الصفر أغلب شهور العام.

- حياة صعبة

وتابع التقرير أن الحياة هناك صعبة لمن لا يتعود عليها لكنها مستمرة، ففي شبة جزيرة "يمال" لا يوجد سوى السكان الأصليين ولغتهم الأصلية ليست اللغة الروسية، كما يعملون في تربية غزال الرنة وهو الأشهر في هذه المنطقة.

وأكد أنه عند الاقتراب من الدائرة القطبية الشمالية بالتأكيد تكون الحياة مختلفة، قد تكون في تكوينها بسيطة لكنها في الحقيقة معقدة مع درجات حرارة تصل إلى 50 و60 درجة تحت الصفر لمدة 260 يوما، وهذا هو الحال في شبه جزيرة يمال الروسية، حياة فُرضت على من يعملون هناك في مجال الطاقة، إلا أنهم تحدوا الواقع بخلق مجتمع صغير يتأقلمون بداخله.

وأِشار التقرير إلى أن مواطني "يمال الروسية"،  يعيشون في بيوتهم التي هي خيم تقليدية وكأنهم في العصور الوسطى، وسط مساحات كبيرة وأعداد قليلة من السكان، منوها إلى أن هناك منظومة متكاملة تم تشكيلها لتأمين متطلبات الصناعة والمعيشة في شبة جزيرة “يمال الروسية”، تشمل “مطار وطرق للسيارات ومحطة لتوليد الكهرباء ومنطقة سكانية وقواعد صناعية وخط سكة حديد”.

واختتم التقرير أن شبه جزيرة يمال الروسية هي الموطن التاريخي للشعوب الأصلية في الشمال والذين يشتغلون في صيد الأسماك ورعي غزلان الرنة ويعيشون بأسلوب حياة بدوي.

يمال الروسية شبه جزيرة يمال الروسية سيبيريا الدائرة القطبية الشمالية

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